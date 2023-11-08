Актеры в США продолжают спорить с продюсерами об использовании искусственного интеллекта

В США продолжаются споры между бастующими актерами и продюсерами, передает Deadline.



Сообщается, что после семичасовых переговоров во вторник представителям Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) не удалось добиться предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP).



По информации издания, наиболее остро стоит вопрос использования искусственного интеллекта. Несмотря на отсутствие конкретных результатов переговоров, отмечают инсайдеры, прогресс в процессе все же имеется.



Отмечается, что президенту актерского профсоюза регулярно звонят звездные члены объединения и спрашивают, не приближается ли сделка. Руководство актерского союза надеялось, что во вторник президент AMPTP Кэрол Ломбардини и глава переговорного комитета гильдии Дункан Крэбтри-Ирланд уже начнут согласовывать детали соглашения.



«Все зависит от Дункана и Кэрол и сглаживания формулировок по искусственному интеллекту», — приводит издание слова одного из инсайдеров.



Стороны также обсуждают вопрос о минимальной заработной плате.



Переговоры актеров с главами студий продолжатся в среду, 8 ноября.









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