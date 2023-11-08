В Москве в пятый раз пройдет фестиваль «Зарядье»

В Москве пройдет фестиваль «Зарядье» под управлением народного артиста России Валерия Гергиева.



Пятый московский фестиваль «Зарядье» пройдет с 11 по 16 ноября в одноименном концертном зале, передает пресс-служба Благотворительного фонда Валерия Гергиева.



Отмечается, что под управлением Валерия Гергиева пройдут выступления лауреатов международных конкурсов, оперных солистов, симфонического оркестра Мариинского театра.



На открытии фестиваля прозвучат сочинения Дебюсси, Равеля, Сен-Санса. Солировать будет Александр Рам.



По словам Валерия Гергиева, акустические условия в «Зарядье» совершенны, акустика не требует усилителей звука и от расстояния только выигрывает.



«Публика может оценить даже самые изысканные сочинения», — приводит пресс-служба слова Гергиева.









Фото: газета "Культура"