В Москве в пятый раз пройдет фестиваль «Зарядье»

08.11.2023
В Москве пройдет фестиваль «Зарядье» под управлением народного артиста России Валерия Гергиева.
Пятый московский фестиваль «Зарядье» пройдет с 11 по 16 ноября в одноименном концертном зале, передает пресс-служба Благотворительного фонда Валерия Гергиева.
Отмечается, что под управлением Валерия Гергиева пройдут выступления лауреатов международных конкурсов, оперных солистов, симфонического оркестра Мариинского театра.
На открытии фестиваля прозвучат сочинения Дебюсси, Равеля, Сен-Санса. Солировать будет Александр Рам.
По словам Валерия Гергиева, акустические условия в «Зарядье» совершенны, акустика не требует усилителей звука и от расстояния только выигрывает.
«Публика может оценить даже самые изысканные сочинения», — приводит пресс-служба слова Гергиева.
Фото: газета "Культура"