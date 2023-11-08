В Москве завершили реставрацию доходного дома с квартирой купца Абрикосова

В Москве завершена реставрация доходного дома с квартирой купца Абрикосова.



Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.



«Это уникальные московские палаты XVII века с высокой аркой, ведущей во двор. Они пережили несколько перестроек и пожар, но сохранили купеческие интерьеры. В советское время в здании было коммунальное жилье и, чтобы увеличить площадь, сверху возвели еще два этажа», — указано в сообщении.



Градоначальник отметил, что на момент начала реставрации дом в Потаповском переулке находился в аварийном состоянии. Специалистами были восстановлены фасады, планировка, интерьеры времен последних дореволюционных владельцев — купцов Абрикосовых, которые жили на первом и втором этажах.



«Кстати, именно эта семья основала кондитерскую фабрику, которая сначала носила их фамилию, а позже стала знаменитой фабрикой имени Бабаева», — рассказал Собянин.













Фото: t.me/mos_sobyanin