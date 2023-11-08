В Новосибирске на базе Дома актера откроется Центр театрального искусства

В Новосибирске откроется Центр театрального искусства, передает пресс-служба регионального правительства.



Центр будет создан на базе Дома актера, его передача Союзу театральных деятелей (СТД) одобрена властями.



«На базе знаменитого Дома актера появится одноименный Центр театрального искусства. Это стало возможным благодаря передаче здания СТД в собственность региона. Это событие по праву можно назвать новой вехой в развитии театрального искусства нашего региона, а также сферы кино», — сообщил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.



По словам руководителя, учреждение культуры позволит проводить региональные, общероссийские и международные мероприятия в области театрального искусства, кино, а также станет методическим центром для негосударственных и школьных театров.



Планируется реализация новых проектов, в частности разработка губернаторской премии в области театрального искусства.









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