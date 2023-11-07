Фильм «У самого Белого моря» забрал гран-при кинофестиваля «Лучезарный ангел»

Драматическая картина режиссера Александра Зачиняева «У самого Белого моря» забрала гран-при XX Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел». Фильм победил в главной номинации «Лучшее полнометражное игровое кино».





По данным ТАСС , победителя огласил председатель жюри, народный артист России Владимир Машков. Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя во вторник, 7 ноября.





«Мне кажется, выбор был правильный и справедливый», — заявил Машков.





По его словам, кинохудожники стремились к высокой миссии – рассказать о человеке. По мнению Машкова, у них это получилось.





Фильм «У самого Белого моря» - это история про мальчика Саню, воспитанника дома-интерната на Крайнем Севере. Отец главного героя утонул в Белом море. Так, детская непримиримость и жажда справедливости приводят ребенка на маленький остров. Подростку приходится столкнуться с испытаниями на своем пути, а также бросить вызов самой стихии.









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