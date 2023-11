Российский фильм «Святой Архипелаг» удостоился главного приза на кинофестивале в США

Документальный фильм Сергея Дебижева «Святой Архипелаг» забрал главный приз кинофестиваля Great Lakes Christian Film Festival. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова.





Кинофестиваль прошел в США. Фильм российского режиссера о жизни Соловецкого монастыря не только завоевал главную награду the Best of the Fest, но и победил в номинациях «Самый лучший фильм кинофестиваля», «Лучший документальный фильм», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая музыка к фильму» в категории «Международные документальные фильмы».





«Поздравляю всю команду картины с этим потрясающим результатом!» — написала Ольга Любимова в Telegram-канале





Министр отметила, что картину об одном из важнейших духовных центров страны сняли при поддержке Минкультуры России. По словам Ольги Любимовой, она очень хорошо помнит этот проект. Министр призналась, что рада за его главного создателя – Сергея Дебижева. Музыку к фильму написал Вячеслав Бутусов.





«Святой архипелаг» вышел в прокат в марте 2023 года. Фильм завоевал более 30 наград. На российских экранах его показывают уже восемь месяцев.









Фото: YouTube