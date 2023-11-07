В Госдуме пригласили всех жителей страны на выставку-форум «Россия»

Жителей страны пригласили на выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Об этом с журналистами побеседовала председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.





Парламентарий убеждена, что после посещения выставки на ВДНХ граждане РФ будут любить Родину еще больше, а регионы-участники смогут навести «мосты дружбы». По ее словам, не нужно покупать билеты и получать приглашения. Все жители страны «априори приглашены» на выставку-форум.





«Формат, в котором подготовлена выставка, позволяет найти для себя что-то ценное каждому гостю. Широта представленных интересов заворожит любого», — поделилась Казакова с «Газетой.Ru»





Парламентарий привела в качестве примера площадку Ставропольского края, который она представляет в Госдуме. В регионе активно развивается туризм, здесь насчитывается более 130 минеральных источников, перечислила Казакова. Посетители экспозиции узнают много интересных фактов о крае, подытожила парламентарий.





В субботу, 4 ноября, состоялось открытие выставки-форума. «Россия» будет работать на ВДНХ до 12 апреля.









Фото: YouTube