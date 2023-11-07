В Китае показали спектакль «Тихий Дон» в исполнении артистов петербургского театра

Артисты петербургского театра «Мастерская» сыграли «Тихий Дон» на китайской сцене. Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.





Актеры из Северной столицы уже дважды сыграли «Тихий Дон» на сцене Большого театра в Шанхае. Зрители пришли в восторг от постановки. Однако на этом выступления не заканчиваются.





«Зрители приняли его восторженно и еще долго обсуждали постановку после просмотра», — говорится в сообщении пресс-службы.





Труппа представит спектакль еще трижды в Пекине. Показы пройдут в Художественном театре 10, 11 и 12 ноября. Отмечается, что гастроли проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





Ранее в Китае завершились гастроли оркестра Мариинского театра. Выступления музыкантов прошли в четырех городах КНР.









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