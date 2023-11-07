Режиссер из Новосибирска устроил кинопоказ в самом северном поселке России

Новосибирский режиссер Станислав Шуберт провел первый пленочный показ фильма в одном из самых северных поселков России – Баренцбурге. Населенный пункт находится в архипелаге Шпицберген.





Первый кинопоказ состоялся в День народного единства, 4 ноября. Шуберт восстановил аппаратуру 1960-х, информирует НГС . Последние три месяца режиссер занимался кинопроекторами «Ксенон-3А», которые были выпущены в Советском Союзе.





«Самое сложное было разобраться, как эта техника работала, как подключалась, ведь я не был раньше знаком с такими раритетами. В работе мне помогали специалисты из шахты Баренцбурга», — поделился Шуберт.





По его словам, удалось восстановить всю кинопроекционную аппаратную, как она действовала раньше. На острове удалось найти запчасти для такой техники, которую в свое время заказали еще советские полярники.





Последний кинопоказ в местном ДК состоялся в начале 2000-х. В понедельник, 6 ноября, жители поселка увидели «Новости дня» 1983 года и «Я шагаю по Москве» 1964-го с оригинальных пленок местного фильмохранилища. Кинопоказы планируют проводить каждые выходные.









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