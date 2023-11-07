В Минцифры предложили объявить Год лейтенантской прозы в 2024-м

Директор департамента Минцифры РФ, зампредседателя оргкомитета Владимир Григорьев предложил объявить 2024 год Годом лейтенантской прозы. Об этом он заявил на заседании.





По словам Владимира Григорьева, есть предложение не конкретизировать мероприятия, а объявить Год лейтенантской прозы. Заседание Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летних юбилеев писателей-фронтовиков Владимира Богомолова, Юрия Бондарева, Василя Быкова и Бориса Васильева состоялось в Ассоциации союзов писателей и издателей.





«В плане уже более 100 событий к этим датам. Например, Марина Брусникина готовит традиционный музыкально-поэтический «Круг чтения» к юбилею Булата Окуджавы для Книжного фестиваля «Красная площадь»», — отметил Григорьев.





Директор департамента Минцифры добавил, что задача заключается в том, чтобы сделать визуализацию этого года и достойно представить писателей-фронтовиков как на электронных площадках и книжных фестивалях России, так и в посольствах РФ в других странах.









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