В Минцифры предложили объявить Год лейтенантской прозы в 2024-м

07.11.2023
Директор департамента Минцифры РФ, зампредседателя оргкомитета Владимир Григорьев предложил объявить 2024 год Годом лейтенантской прозы. Об этом он заявил на заседании.
По словам Владимира Григорьева, есть предложение не конкретизировать мероприятия, а объявить Год лейтенантской прозы. Заседание Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летних юбилеев писателей-фронтовиков Владимира Богомолова, Юрия Бондарева, Василя Быкова и Бориса Васильева состоялось в Ассоциации союзов писателей и издателей.
«В плане уже более 100 событий к этим датам. Например, Марина Брусникина готовит традиционный музыкально-поэтический «Круг чтения» к юбилею Булата Окуджавы для Книжного фестиваля «Красная площадь»», — отметил Григорьев.
Директор департамента Минцифры добавил, что задача заключается в том, чтобы сделать визуализацию этого года и достойно представить писателей-фронтовиков как на электронных площадках и книжных фестивалях России, так и в посольствах РФ в других странах.
Фото: Pixabay.com