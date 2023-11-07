Мемориальную доску в память о военном композиторе Чернецком открыли в Самаре

Мемориальная доска военному дирижеру и композитору Семену Чернецкому появилась на фасаде Самарского гарнизонного Дома офицеров имени К.Е. Ворошилова. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.





Автором доски является скульптор, член Союза художников России Дмитрий Власов. Торжественное открытие состоялось 7 ноября в Самаре. В рамках мероприятия музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации исполнили произведения Чернецкого.





«Мемориальная доска литой бронзы, представляющая собой портрет-барельеф, установлена на фасаде Самарского гарнизонного Дома офицеров», — говорится в сообщении.





Губернатор области Дмитрий Азаров отметил, что благодарность перед поколением победителей не знает границ. По его словам, музыка великого композитора вдохновляет сегодня новых бойцов на победы в борьбе с нацизмом.





Напомним, Чернецкий не только создавал произведения, но и был военным дирижером, музыкальным педагогом, автором более ста военных маршей и патриотических песен. Композитор также является одним из создателей строевого репертуара военных оркестров и родоначальником советского военного марша.









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