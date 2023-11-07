Актер Томского ТЮЗа Алексей Мишагин умер в возрасте 50 лет

Артист Томского театра юного зрителя Алексей Мишагин ушел из жизни на 51-м году. Об этом сообщили его коллеги из ТЮЗа.





В некрологе отмечается, что артист скончался 6 ноября. Сообщество театра «ВКонтакте» уточняет, Алексей Мишагин мечтал о моноспектакле и выбрал материал.





«Мы все верили и надеялись, что он справится с тяжелой болезнью и вернется на сцену. Очень горько, что этому не суждено сбыться», — говорится в сообщении.





Алексей Мишагин работал в ТЮЗе более десяти лет. Артист окончил Омский филиал Алтайского государственного института искусств и культуры в 1997 году. После этого он поступил в труппу Томского театра. В ТЮЗе Мишагин сыграл более 30 ролей.





Прощание состоится в четверг, 9 ноября. Церемония пройдет в Томском ТЮЗе с 12:00 до 13:00 в малом фойе.









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