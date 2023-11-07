Мариинский театр представит премьеру балета «Фатима» в Северной Осетии

Филиал Мариинского театра в РСО — Алания представит премьеру национального балета «Фатима» Жанны Плиевой в постановке Валерия Суанова. Об этом сообщила пресс-служба театра.





Показ балета состоится 11 и 12 ноября на сцене Театра оперы и балета. Режиссером постановки является Тамерлан Дзудцов. Автор идеи и художественный руководитель проекта — Валерий Гергиев. Сюжет «Фатимы» основан на одноименной поэме Коста Хетагурова.





«В центре внимания композитора оказались не эффектные подробности повествования, не любовные страсти, не социальные коллизии, а необычайная психологическая сложность душевных переживаний сильной молодой женщины», — говорится в сообщении пресс-службы.





Музыка балета характеризуется сильными контрастами, которые отражают судьбоносные переломы, отметили представители Мариинского театра. Композитор Жанна Плиева говорила, что в «Фатиме» она хотела показать неразрывность прошлого и современного, вечные проблемы взаимоотношений двух половин человеческого рода.









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