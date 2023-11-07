Сергей Собянин рассказал о специальной программе выставки-форума «Россия»

Посетители Международной выставки-форума «Россия» смогут увидеть тематические программы на территории ВДНХ. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.





Гости выставки могут побывать на тематических программах в 18 павильонах-резидентах. Здесь представят 13-метровый макет столицы, экспозицию об истории российского кинематографа и многое другое, поделился мэр города в Telegram-канале.





Проекты можно будет увидеть в Музее городского хозяйства Москвы, в павильоне № 31 «Геология» и в Музее кино. На сайте правительства столицы уточняется, что в Музее гаража особого назначения ФСО России (павильон № 53) посетители познакомятся с подлинным экземпляром российского автомобиля Aurus Senat Limousine, который участвовал в церемонии инаугурации президента РФ в мае 2019 года. Также гостей ожидают на мастер-классах и выставках о культуре соседних стран.





Напомним, выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в День народного единства. Она продлится до 12 апреля. Участниками выставки стали 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций.









Фото: YouTube