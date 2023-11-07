Жан-Батист Андреа удостоился Гонкуровской премии 2023 года

Обладателем Гонкуровской премии 2023 года стал французский писатель Жан-Батист Андреа. Об этом информирует телеканал BFMTV.





Церемония объявления результатов самой престижной во Франции награды в области литературы по традиции прошла в Париже. Победителю вручили награду в ресторане Drouant. Премия досталась Жан-Батисту Андреа за роман «Приглядывать за ней» (Veiller sur elle), где описана история любви на фоне ситуации в фашистской Италии.





Режиссер, сценарист и писатель, которому исполнилось в этом году 52 года, занялся литературой лишь в возрасте 46 лет. Прошлые романы Андреа «Моя королева» и «Дьяволы и святые» также удостоились различных наград. В качестве режиссера он известен по картинам «Тупик» и «Полный облом».





Соперниками Андреа в борьбе за награду в этом году были писатели Эрик Рейнхардт, Гаспар Кенинг и Неж Синно. В 2022-м премия досталась французской писательнице Брижит Жиро за произведение «Жить быстро».









Фото: YouTube