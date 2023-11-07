Финальная выставка фестиваля «Открытый город» откроется 15 ноября

Музей архитектуры имени Щусева станет местом проведения финальной выставки фестиваля «Открытый город» - 2023. Проект «Ре-Формация Социального» откроется 15 ноября, уточнили организаторы.





Выставка ежегодного проекта Москомархитектуры в области архитектурного образования и карьеры фестиваля проработает до 19-го числа. В программу первого дня войдут осмотр экспозиции, кураторская экскурсия от бюро ATRIUM, официальная церемония открытия, питчинг воркшопов, а также презентация исследования Citymakers.





На выставке представлены проектные решения участников. Авторами стали 150 студентов из 16 российских городов и 30 вузов под руководством практикующих архитекторов, чей фокус направлен на трансформацию детских домов и домов престарелых, центров социальной помощи и общественных пространств, создание дружелюбной среды для подростков и пожилых людей, реформацию сакральных объектов и кладбищ, формирование зон психологического комфорта в большом городе.





«Открытый город сегодня уже не просто мероприятие, а непрерывный процесс генерации идей на актуальные темы, мощный катализатор проектов, которые меняют город к лучшему», — поделился главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.





По его словам, сложная тема социальных проблем жителей мегаполиса смогла найти развитие благодаря усилиям экспертов и студентов разных сфер. Кузнецов добавил, что фестиваль с каждым годом становится все больше, каждый раз он посвящен новому актуальному вопросу. Решить эту проблему может помочь архитектура.









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