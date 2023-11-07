Фестиваль детско-юношеского кино «Мир чудес» может стать ежегодным

Международный фестиваль детско-юношеского кино и анимации «Мир чудес» может стать ежегодным. Также его планируют проводить в других странах.





В этом году фестиваль прошел в столице Сербии с 25 по 31 октября. Пресс-служба «Союзмультфильма» уточнила, что его намерены сделать ежегодным. В 2023-м на нескольких площадках Белграда состоялись кинопоказы, творческие встречи с представителями индустрии.





«Кроме того, в следующем году аналогичные мероприятия могут пройти сразу в нескольких странах Балканского региона, СНГ, а также в азиатских государствах», — поделились в пресс-службе.





Фестиваль состоялся в Сербии во второй раз. В 2021 году гости смогли побывать на Первом Балканском фестивале мультфильмов. Мероприятие было приурочено к 85-летию киностудии «Союзмультфильм». «Мир чудес», в свою очередь, организован Киностудией имени Горького и «Союзмультфильмом» в партнерстве с Россотрудничеством, «Российской газетой» и Сербским отделением Международного фонда духовного единства народов.









Фото: Pixabay.com