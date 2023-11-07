Вышел заключительный промо-ролик фильма «Марвелы»

Компания Marvel выпустила финальное видео к фильму «Марвелы». Ролик появился на YouTube-канале студии.





Стоит отметить, что презентация последнего трейлера состоялась за несколько дней до премьеры фильма в кинотеатрах. В США «Марвелы» выходят на большой экран 10 ноября. Дата премьеры в России пока не известна.





Сюжет фильма расскажет о трех женщинах-супергероях: Капитан Марвел, Моника Рамбо и Мисс Марвел. Главные роли исполнили Бри Ларсон, Тейона Паррис и Иман Веллани. Режиссер картины – Ниа ДаКоста. В финальном промо-видео зрители увидели старых знакомых супергероев – Железного человека и Капитана Америку.





Ранее вышли первые кадры фильма «Майор Гром: Игра». Видео выпустили «Кинопоиск» и российское издательство Bubble.









Фото: YouTube