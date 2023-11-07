На конкурс литературных работ имени Эдуарда Асадова поступило 172 заявки

На Всероссийский конкурс литературных работ людей с нарушением зрения имени Эдуарда Асадова поступило 172 заявки, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Отмечается, что за три месяца поступило 172 заявки из более чем 80 городов России.



Жюри конкурса возглавил народный артист России Сергей Безруков. В состав жюри также вошли статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная, народная артистка России Диана Гурцкая, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, заместитель министра труда и социальной защиты населения РФ Алексей Вовченко, ответственный секретарь Совета при Правительстве РФ Елена Васильева, директор фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан, редактор журнала «Наша жизнь» Всероссийского общества слепых Владимир Бухтияров, преподаватель кафедры романских языков МГИМО, внучка знаменитого советского поэта и прозаика Кристина Асадова и другие.



Награждение победителей конкурса состоится 3 декабря и будет приурочено к Международному дню инвалидов.









Фото: пресс-служба Минкультуры России