Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова представил литературно-музыкальную программу «И жизнь, и слезы, и любовь!» в Геническе, Мелитополе и Бердянске, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Организатором мероприятий, которые проходят в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России, выступает Росконцерт.



В программу вошли рассказы Константина Паустовского, Александра Куприна в музыкальном сопровождении.



«Само название литературно-музыкальной программы "И жизнь, и слезы, и любовь!" говорит о жизнеутверждающем характере этого вечера и о желании сделать его приятным и радостным для зрителей. Автор композиции — Сергей Гармаш — много лет занимается поисками нового звучания живого слова на сцене театра. Он предложил зрителям наиболее интересные, на его взгляд, тексты русских писателей, которые погрузили зрителя в атмосферу творчества, радости и душевного тепла», — рассказали в ведомстве.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России