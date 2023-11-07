Участие в тамбовском фестивале «Виват, театр!» примут 14 театров

07.11.2023

Участие в тамбовском фестивале «Виват, театр!» примут 14 театров
В Тамбове пройдет театральный фестиваль «Виват, театр!».

Мероприятие пройдет с 24 ноября по 3 декабря, его участниками станут театральные коллективы из шести регионов, передает ТАСС.

По словам заместителя руководителя Тамбовского молодежного театра Елены Романовой, в этом году, объявленном в России Годом педагога и наставника, было решено привлечь много самодеятельных и учебных театров.

«Стараемся делать упор на молодых, которые только находятся в стадии обучения. Ожидаются коллективы из шести регионов», — приводит агентство слова Романовой.

Отмечается, что участниками фестиваля станут 14 коллективов из разных регионов страны.

В рамках фестиваля пройдут показы постановок «Сон в летнюю ночь», «Валентин и Валентина», «Дорогая Елена Сергеевна», «С любимыми не расставайтесь» и другие спектакли.


Фото: Pixabay.com