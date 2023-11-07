Ольга Любимова обсудила с послом Бахрейна в России культурное сотрудничество

Министр культуры России Ольга Любимова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бахрейн в России Е.П. Ахмадом Аль-Саати.



Об этом говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Министр заявила, что на встрече обсуждалось проведение межправительственной российско-бахрейнской комиссии, концерта национального оркестра Королевства Бахрейн в Москве, новые направления культурного и гуманитарного сотрудничества.



«Больше 10 лет мы ведем совместную работу в сфере культуры. За это время творческая делегация Королевства приняла участие в нашем первом Детском культурном форуме, прошли музейное роуд-шоу, Дни российского кино в Бахрейне, показы фильма "Вызов" и другие проекты», — отметила министр.



Ольга Любимова добавила, что министерство видит большие перспективы сотрудничества в культурной, туристической, образовательной и спортивной сферах, молодежной политике.



«Будем создавать новые проекты по этим направлениям. Пригласила делегацию Бахрейна принять участие в нашем Санкт-Петербургском культурном форуме — Форуме объединенных культур», — сказала министр.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova