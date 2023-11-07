Николай Цискаридзе поставит «Щелкунчика» в Петербурге

Премьера будет представлена 3 декабря на сцене Театра балета имени Леонида Якобсона.По словам художественного руководителя театра, заслуженного артиста России Андриана Фадеева, создатели решили вдохнуть новую жизнь в спектакль «Щелкунчик».«И для нас большая удача, что на это предложение откликнулся Николай Цискаридзе, признанный лучшим в мире Щелкунчиком-принцем. Рады поработать с таким мастером и надеемся, что наш "Щелкунчик" станет сказочным подарком петербуржцам к новогодним праздникам», — приводит агентство слова Фадеева.