Николай Цискаридзе поставит «Щелкунчика» в Петербурге

07.11.2023

Николай Цискаридзе поставит «Щелкунчика» в Петербурге
Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона пригласил народного артиста России Николая Цискаридзе поставить балет «Щелкунчик» в своей хореографической редакции, передает ТАСС.

Премьера будет представлена 3 декабря на сцене Театра балета имени Леонида Якобсона.

По словам художественного руководителя театра, заслуженного артиста России Андриана Фадеева, создатели решили вдохнуть новую жизнь в спектакль «Щелкунчик».

«И для нас большая удача, что на это предложение откликнулся Николай Цискаридзе, признанный лучшим в мире Щелкунчиком-принцем. Рады поработать с таким мастером и надеемся, что наш "Щелкунчик" станет сказочным подарком петербуржцам к новогодним праздникам», — приводит агентство слова Фадеева.

Фото: скриншот видео канала Василия Конова/YouTube