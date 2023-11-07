Татьяна Голикова провела совещание по вопросам реализации нацпроекта «Культура»

Вице-премьер России Татьяна Голикова провела совещание с регионами по вопросам реализации национального проекта «Культура» в 2023 году, передает Министерство культуры России.



По словам Татьяны Голиковой, в этом году в ряде регионов работы по мероприятиям проекта завершены досрочно.



В частности, в Татарстане досрочно завершена реконструкция здания районного Дома культуры в Буинске. В Якутии капитально отремонтирован Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева.



Сообщается, что в Калужской области проведен капремонт здания областного драматического театра, в Марий Эл реконструирован ДК в деревне Ивансола.



В Курской области завершили строительство Дома культуры в селе Красниково, в Пензенской области проведена реновация обсерватории.



Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в 59 регионах страны завершены работы по ремонту и строительству сельских домов культуры, построено 105 модельных библиотек, 247 школ искусств оснащены музыкальными инструментами.



«Все мероприятия нацпроекта "Культура" должны выполняться надлежащим образом и строго в установленные сроки — это личная ответственность руководителей регионов», — заявила Татьяна Голикова.













Фото: пресс-служба Министерства культуры России