Владимир Ткаченко назначен главным дирижером Пермской оперы

Главным дирижером Пермского театра оперы и балета назначен Владимир Ткаченко.



О назначении сообщила генеральный директор Пермской оперы Анна Волк.



Пост главного дирижера в театре оставался свободен с июня этого года, когда его покинул Мигран Агаджанян.



«Мне кажется глубоко символичным тот факт, что начало работы Владимира Ткаченко в Пермской опере совпало с периодом "перезагрузки" театра, активного обновления сценического и концертного репертуара. С самого начала было понятно, что ДНК дирижера и театра совпали — в интересе к новому репертуару, к неожиданным программным ходам, к диалогу музыки и сцены. Теперь Владимир Ткаченко продолжит сотрудничество с Пермской оперой в новом качестве», — приводятся слова Анны Волк в Telegram театра.



Владимир Ткаченко начал сотрудничество с Пермским театром оперы и балета в сезоне 2019/20. Ткаченко был дирижером-постановщиком проекта «Севагин/Самодуров/Пимонов». Постановка была дважды номинирована на премию «Золотая маска».









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