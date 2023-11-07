Более 370 тысяч человек посетили мероприятия «Ночи искусств» в Москве

Более 370 тысяч человек посетили мероприятия акции «Ночь искусств» в Москве, передает пресс-служба столичного департамента культуры.



Акция «Ночь искусств» прошла с 4 по 5 ноября более чем на ста площадках Москвы.



«Участниками ежегодного события стали более 370 тыс. жителей и гостей столицы. Мероприятия проводились в театрах, музеях, концертных залах, парках, на московских улицах и даже в метро», — сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



В 2023 году программа акция была посвящена юбилеям поэтов Владимира Маяковского, Андрея Вознесенского, композитора Сергея Рахманинова, архитектора Алексея Щусева и других.



Самыми посещаемыми стали музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», усадьба Измайлово, комплекс «Провиантские склады», Музей Москвы, Музей космонавтики.











