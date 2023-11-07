Гендиректор Музея музыки Михаил Брызгалов рассказал о гимне России на выставке-форуме «Россия»

Более 700 слушателей узнали об истории гимна России на лекции гендиректора Музея музыки Михаила Брызгалова, передает Министерство культуры России.



Лекция прошла в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.



«Гости узнали о первых духовных песнопениях гимнического характера, о создании гимнов, о произведениях — символах страны в разные годы. Завершили лекцию исполнением гимна России, которое войдет в большой виртуальный хор музея», — рассказали в ведомстве.



Сообщается, что запись лекции доступна для прослушивания онлайн.



Выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ. Выставку посетили около 450 тысяч человек, что стало рекордом для ВДНХ.









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