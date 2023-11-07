Российская комедия «За Палыча!» получит вторую часть

07.11.2023

Российская комедия «За Палыча!» получит вторую часть
Российская комедия «За Палыча!» получит продолжение, передают «Новости кинопроизводства».

Сообщается, что компания Viking снимет вторую часть комедии про парня-мажора, которого перевоспитывают в ВДВ.

Продюсером проекта выступает Максим Боев. Имя режиссера второй части пока не называется. Главные роли в первом фильме сыграли Сергей Шакуров, Евгений Зарубин, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Федор Лавров и другие.

Отмечается, что первый фильм «За Палыча!» заработал 297 млн рублей в прокате.


Фото: кадр из фильма "За Палыча!"