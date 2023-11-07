Российская комедия «За Палыча!» получит вторую часть

Сообщается, что компания Viking снимет вторую часть комедии про парня-мажора, которого перевоспитывают в ВДВ.Продюсером проекта выступает Максим Боев. Имя режиссера второй части пока не называется. Главные роли в первом фильме сыграли Сергей Шакуров, Евгений Зарубин, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Федор Лавров и другие.Отмечается, что первый фильм «За Палыча!» заработал 297 млн рублей в прокате.