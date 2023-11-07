Голливудским актерам не удалось достичь соглашения с продюсерами

Голливудским актерам не удалось достичь договоренностей с представителями студий, пишет Deadline.



Отмечается, что на 116-й день забастовки Гильдии актеров США предварительного соглашения по поводу нового трехлетнего контракта с продюсерами достичь не удалось.



В официальном заявлении Гильдии говорится, что последнее предложение от Альянса продюсеров кино и телевидения было тщательно изучено, однако далеко не все в нем устраивает профсоюз.



«Есть несколько существенных вопросов, по которым мы пока так и не смогли договориться. В частности, это касается использования искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.



По данным инсайдеров, актерскому профсоюзу требуется больше конкретики на тему защит своих участников при использовании сканирования лиц и их повторного использования в кино и на телевидении.



Переговоры между актерами и продюсерами в США продолжатся 7 ноября.









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