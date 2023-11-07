Михаил Мишустин поздравил с юбилеем режиссера Георгия Исаакяна

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 55-летием российского режиссера, художественного руководителя Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац Георгия Исаакяна.



Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте правительства.



«Выдающийся режиссер, непревзойденный мастер музыкального театра, вы внесли большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Ваш яркий талант, умение видеть музыку воплощаются в уникальные спектакли», — говорится в сообщении.



Михаил Мишустин отметил, что творческие работы Исаакяна всегда становятся событием и восхищают зрителей разных поколений. Глава кабмина отметил, что под руководством Исаакяна детский музыкальный театр имени Наталии Сац не только сохраняет традиции, но и развивается и является одним из лучших в стране.



Глава правительства пожелал режиссеру вдохновения, творческих успехов, новых проектов и премьер.









Фото: скриншот видео телеканала "Культура"











