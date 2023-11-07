Вышел официальный рекламный ролик фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица»

Компания «Русский репортаж» представила официальный трейлер нового фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица».



Ролик представлен в дубляже от компании «Студийная банда».



В России фильм Хаяо Миядзаки выйдет в прокат 7 декабря. Картина выйдет в двух официальных версиях дубляжа — классическом и современном. Онлайн-премьера фильма состоится позднее на «Кинопоиске».



Фильм, в основу которого легла книга японского писателя Есине Гэндзабуро, рассказывает о мальчике, который потерял мать из-за взрывов в Токио. Главный герой переезжает в сельскую местность и знакомится с цаплей, которая дает ему надежду на встречу с матерью.



Картина «Мальчик и птица» открыла 71-й Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне.









Фото: кадр из фильма "Мальчик и птица"







