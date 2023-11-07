В онлайн-кинотеатре Premier вышел новый российский мультсериал «Шушумагия».



Фильм анимационной студии «Ярко» вышел также на видеохостинге Rutube.



Первый сезон проекта будет включать 26 серий, передает пресс-служба «Ярко».



Отмечается, что в этом году студия выпустила три новых сериала — «Тикабо», «Живой гараж» и «Шушумагия».



«Он создан с большой любовью и вниманием к современной женской аудитории. В России крайне мало проектов для девочек дошкольного возраста, ранее эта потребность закрывалась за счет зарубежных производителей контента. Мы уверены, что "Шушумагия" станет самым любимым сериалом юных зрительниц про женскую дружбу», — рассказала генеральный директор и генеральный продюсер «Ярко» Альбина Мухаметзянова.



Сериал «Шушумагия» создан в технологии 2D. В день премьеры зрителям доступны шесть серий.



По словам шоураннера проекта Натальи Тихомировой, создателям фильма было важно рассказать про простые и вечные ценности — дружбу, любовь, гармонию.









Фото: кадр из сериала "Шушумагия"