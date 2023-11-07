В возрасте 65 лет скончался искусствовед Аркадий Ипполитов

На 66-м году жизни скончался российский искусствовед, один из ведущих мировых специалистов в области итальянского искусства XV-XVII веков Аркадий Ипполитов.



Ученый скончался 5 ноября, о его смерти сообщил российский художник и архитектор Максим Атаянц.



«Аркадий Викторович Ипполитов сегодня умер», — написал Атаянц в Telegram 5 ноября.



Аркадий Ипполитов родился 26 марта 1958 года в Ленинграде. Он окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. С 1978 года Ипполитов работал в Эрмитаже и всю жизнь посвятил изучению истории итальянской живописи.



Аркадий Ипполитов выступал в качестве куратора многочисленных выставок современного и классического искусства.









Фото: скриншот видео ещенепознер/YouTube