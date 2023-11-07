Во Франции назовут обладателя Гонкуровской премии

07.11.2023
Гонкуровская академия во Франции назовет обладателя главной литературной премии страны.
Вероятным лауреатом премии называют 58-летнего Эрика Рейнара, передает
ТАСС.
Первый роман Рейнара «Полусон» вышел 25 лет назад. В 2023 году вышла девятая книга автора «Сара, Сюзанна и писатель».
В число претендентов также входят 30-летний Гаспар Кениг с романом «Гумус» об экологическом кризисе, автор семейной драмы «Грустный тигр» Неж Синно.
Гонкуровская премия вручается в Париже ежегодно с 1903 года. Лауреат, помимо обладания престижным дипломом, получает вознаграждение, которое составляет всего 10 евро. Денежное вознаграждение премии обесценилось после многочисленных потрясений на валютных рынках.
Фото: Pixabay.com