В Москве госпитализирован народный артист России Юрий Соломин

Об этом сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.
О кончине артиста рассказали в Рязанском музыкальном театре.
Со сцены звучали каверы на известные песни и авторские мотивы.
Артисты исполнили такие музыкальные произведения, как Ave Maria, Adagio, Per Te, Bella Ciao, ария Да...
Экспозиция познакомит посетителей с историей Великой Отечественной войны и погрузит в атмосферу того...
Об этом сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.
О кончине артиста рассказали в Рязанском музыкальном театре.
Со сцены звучали каверы на известные песни и авторские мотивы.
Артисты исполнили такие музыкальные произведения, как Ave Maria, Adagio, Per Te, Bella Ciao, ария Да...
Экспозиция познакомит посетителей с историей Великой Отечественной войны и погрузит в атмосферу того...
В экспозиции представят около 300 уникальных экспонатов.
Павильон будет работать с 10:00 до 22:00 каждый день, кроме понедельника.
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Выставка продлится до 28 февраля 2024 года.
Ежедневно в рамках выставки будут проходить сотни событий.
Билеты будут выдаваться на входе в театр перед началом концерта.
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На сцене выступили студенты МГИК, народная артистка России Лариса Долина, ансамбли вуза «Карагод», «...
07.11.2023