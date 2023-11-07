В Москве госпитализирован народный артист России Юрий Соломин

07.11.2023

В Москве госпитализирован народный артист России Юрий Соломин
В Москве госпитализирован народный артист России, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова, передает РИА Новости.

Михайлова подтвердила информацию о госпитализации артиста, но не уточнила, что с ним.

«Да, действительно, Юрий Мефодьевич госпитализирован. Но пока мы не знаем, что с ним», — приводит агентство слова руководителя.

Юрий Соломин родился в18 июня 1935 года в Чите. С 1988 года является художественным руководителем Малого театра. В творческом багаже артиста — роли в более 50 фильмах и сериалах, в том числе в картинах «Обыкновенное чудо», «Блокада», «Хождение по мукам» и другим.


Фото:Pixabay.com