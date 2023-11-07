Режиссер Александр Сапрунов скончался в зоне проведения СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб режиссер и балетмейстер Александр Сапрунов.



О кончине артиста рассказали в Рязанском музыкальном театре.



«Никаким словами невозможно передать боль и скорбь, которую испытывают друзья, родные и близкие, а также все поклонники творчества Александра Сапрунова», — говорится в сообщении.



Александр Сапрунов поставил в Рязанском музыкальном театре спектакли «Алые паруса», «Приключения Дюймовочки», «12 стульев», оперы «Демон» и «Евгений Онегин», он организовывал концертные программы ко Дню Победы, Дню народного единства.



«Творческий человек жив, пока живы его произведения. С нами остались спектакли Александра Сапрунова! Вечная память герою», — говорится в сообщении театра.









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