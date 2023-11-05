В Москве более 300 человек посетили концерт артистов «Музыка в метро»

05.11.2023

В Москве более 300 человек посетили концерт артистов «Музыка в метро»
Зрителями концерта артистов проекта «Музыка в метро», который проходил в рамках акции «Ночь искусств» в Доме музыки в Москве, стали более 300 человек, передаёт ТАСС.

На сцене Московского международного Дома музыки выступили звезды проекта: коллектив «Фрикинг аут», кавер-группа Music.Art.Play, музыкант Александр Демидов и брасс-бэнд «Эхо улиц».

Артисты исполнили песни последних десятилетий прошлого века. Со сцены звучали каверы на известные песни и авторские мотивы.



Фото: Pixabay.com