В Москве открылся музей под открытым небом, посвященный параду 1941 года

Музей под открытым небом начал работу на Красной площади 5 ноября в честь 82-й годовщины военного парада 1941 года, сообщает ТАСС.





Экспозиция познакомит посетителей с историей Великой Отечественной войны и погрузит в атмосферу того времени, покажет быт жителей Москвы, которые героически защищали свой город.

Посетители могут увидеть, в частности, 60 единиц боевой техники, а также шесть масштабных инсталляций в виде московских домов с мультимедийными экранами-окнами, с помощью них воссоздадут образ жизни города и работу москвичей на оборону столицы.

На каждом объекте с 12:00 до 20:00 с участием актеров запланированы театрализованные представления, артисты расскажут о жизни простых москвичей в период событий осени 1941 года.





Посетить музей можно бесплатно с 10:00 до 20:00. Экспозиция будет работать до 7 ноября включительно.













Фото:Pixabay.com