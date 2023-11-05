В Москве откроют первый частный музей семьи Николая II

Музей семьи последнего российского императора Николая II откроется 5 ноября в отреставрированной усадьбе Белая дача в Москве. Это будет первое в России частное собрание.





Как сообщает ТАСС , в экспозиции представят около 300 уникальных экспонатов, многие из них являются личными вещами царской семьи. Среди них представлены письма будущего императора Николая II к Александре Федоровне во время путешествия по Японии, где на него было совершено покушение.





Будет обнародовано письмо императрицы Марии Федоровны к императору Вильгельму II, полученное им за два дня до объявления Германией войны России, редкие фотографии семьи последнего императора и другие уникальные экспонаты.





На открытии музея для первых посетителей проведут экскурсию по выставке и территории усадьбы. Также запланировано выступление Государственного хореографического ансамбля «Березка», мировой звезды оперной сцены Хиблы Герзмавы и народного артиста России Сергея Мигицко.











