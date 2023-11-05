Сотни севастопольцев приняли участие в мероприятии «В единстве — сила России»

Сотни жителей и гостей города-героя Севастополя 4 ноября стали участниками мероприятия «В единстве — сила России», сообщает пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический».





Гости всех возрастов участвовали в мастер-классах, внося свой вклад в победу и помогая бойцам на фронте. Дети и взрослые плели маскировочные сети, делали окопные свечи и сухие пайки.





Самые творческие посетители приняли участие в акции «Письма героям», подготовив открытки с пожеланиями бойцам.

Для гостей праздника работала полевая кухня, где каждый мог попробовать солдатскую кашу и согреться чаем.





В рамках выставки под открытым небом «Античный город» посетители могли увидеть Херсонес прошлого и настоящего на полотнах крымских и севастопольских художников, полюбоваться красотой, архитектурой и окружающими морскими пейзажами.





Праздник завершился концертом эстрадно-духового оркестра Центра народного творчества «Искусство объединяет».









Фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»