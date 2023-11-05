В петербургской филармонии началось прощание с Юрием Темиркановым

Прощание с почетным гражданином Санкт-Петербурга, народным артистом СССР, художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Шостаковича Юрием Темиркановым началось в Большом филармоническом зале, сообщает ТАСС.





Гражданская панихида сопровождается музыкой в исполнении заслуженного коллектива России, который маэстро возглавил в 1988 году и который во всем мире знали как «оркестр Темирканова».

Он выступает под управлением главного дирижера Николая Алексеева.





Над сценой зала размещен большой портрет Темирканова. Гроб установлен в центре зала, перед сценой. Рядом с ним выложены многочисленные награды маэстро. Проститься с Темиркановым пришли сотни человек.













Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой



