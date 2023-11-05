В Екатеринбургском театральном институте отметят юбилей Уральской школы драматургии

В Екатеринбургском театральном институте в честь 30-летия «Уральской школе драматургии» 8 ноября пройдет большой праздник, сообщается на сайте Министерства культуры РФ.





Студенты ЕГТИ (мастерских Азалии Блиновой, Надежды Холмогоровой, Андрея Русинова, Екатерины Царегородцевой, Вячеслава Белоусова) и актеры — выпускники Николая Коляды — представят в формате эскиза спектакля или читки пьесы уральских драматургов: Владимира Зуева, Ярославы Пулинович, Виктории Степучевой, Степана Кугаевских, Тамары Даниловой и многих других.





За 30 лет в Екатеринбургском театральном институте почти 70 человек были выпущены с дипломами «Литературный работник». Они пишут для театра, кино, работают завлитами в театре. За эти годы выпускники ЕГТИ стали знаменитыми драматургами России: Олег Богаев, Василий Сигарев, Ярослава Пулинович, Владимир Зуев, Александр Югов, Валерий Шергин, Мария Конторович, Роман Козырчиков, Роман Дымшаков, Александр Архипов и многие другие.

Их пьесы идут во всех театрах России, во многих странах мира, а пьеса Ярославы Пулинович «Наташина мечта» добралась даже до Бродвея.













Фото: официальный сайт Министерства культуры РФ