Студенты творческих вузов страны представят почти два десятка мероприятий на выставке «Россия»

05.11.2023

Студенты творческих вузов страны представят почти два десятка мероприятий на выставке «Россия»
До 12 апреля на территории ВДНХ будет проходить множество различных мероприятий в рамках международной выставки-форума «Россия», сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Творческие коллективы более десяти вузов страны подготовили уникальные концертные программы, мастер-классы, выставки — всего около двух десятков мероприятий.

Коллектив Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова представит 9 ноября концертную программу «Учимся быть артистами», а 21 ноября проведет мастер-классы по сценической речи и актерскому мастерству.

Студенческая бригада Астраханской государственной консерватории совместно с ансамблем духовых и эстрадных инструментов «Вad compani gam» 11 ноября представят интерактивную программу «Мы вместе!». В программе — классические, джазовые и патриотические произведения.

14 ноября в павильоне «Наша культура» пройдет творческая встреча с народным художником РФ Вячеславом Желваковым, посвященная вопросам развития художественного образования в России.

Завершится ноябрьская программа творческих вузов страны концертом-фестивалем студентов Ассоциации учебных заведений искусства и культуры России. Мероприятие пройдет в 57-м павильоне 29 ноября.



Фото: официальный сайт Министерства культуры РФ