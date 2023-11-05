Студенты творческих вузов страны представят почти два десятка мероприятий на выставке «Россия»

До 12 апреля на территории ВДНХ будет проходить множество различных мероприятий в рамках международной выставки-форума «Россия», сообщается на сайте Министерства культуры РФ.





Творческие коллективы более десяти вузов страны подготовили уникальные концертные программы, мастер-классы, выставки — всего около двух десятков мероприятий.





Коллектив Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова представит 9 ноября концертную программу «Учимся быть артистами», а 21 ноября проведет мастер-классы по сценической речи и актерскому мастерству.





Студенческая бригада Астраханской государственной консерватории совместно с ансамблем духовых и эстрадных инструментов «Вad compani gam» 11 ноября представят интерактивную программу «Мы вместе!». В программе — классические, джазовые и патриотические произведения.





14 ноября в павильоне «Наша культура» пройдет творческая встреча с народным художником РФ Вячеславом Желваковым, посвященная вопросам развития художественного образования в России.





Завершится ноябрьская программа творческих вузов страны концертом-фестивалем студентов Ассоциации учебных заведений искусства и культуры России. Мероприятие пройдет в 57-м павильоне 29 ноября.













Фото: официальный сайт Министерства культуры РФ