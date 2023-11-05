Более 10 тыс. человек записались на концерты и экскурсии выставки-форума «Россия»

На ближайшие экскурсии и концерты, которые будут проходить на международной выставке-форуме «Россия» зарегистрировалось более 10 тыс. человек, передает ТАСС.





Сейчас можно записаться на одну из семи экскурсий по экспозициям регионов, а также на концерты, спектакли и многое другое. Ежедневно в рамках выставки будут проходить сотни событий.

Больше всего гостей зарегистрировалось на выступление хора Сретенского монастыря. Также москвичи и туристы охотно записываются на выступления симфонических оркестров, коллектива «Пролетарское танго» и концерт «Джаз на краю земли».

Как ранее сообщала газета «Культура», международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все российские регионы.













Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой