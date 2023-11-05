В Мариинском театре пройдет бесплатный концерт в память о Юрии Темирканове

В Мариинском театре в воскресенье, 5 ноября, в день прощания с Юрием Темиркановым, пройдет бесплатный концерт, сообщает пресс-служба Мариинского театра.





За пульт на исторической сцене Мариинки встанет народный артист России Валерий Гергиев. Зрители услышат Шестую («Патетическую») симфонию Петра Чайковского — последняя симфония великого русского композитора.

Начало концерта в 17:30. Билеты будут выдаваться на входе в театр перед началом концерта.





Юрий Темирканов был художественным руководителем и главным дирижером заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Петербургской филармонии с 1988 года.













Фото: пресс-служба Мариинского театра