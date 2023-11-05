В Мариинском театре пройдет бесплатный концерт в память о Юрии Темирканове

Билеты будут выдаваться на входе в театр перед началом концерта.
Он читал классические произведения русских писателей Александра Куприна и Константина Паустовского п...
Она рассказала о развитии учреждений культуры, о главных достижениях сферы за последние 20 лет, а та...
На сцене выступили студенты МГИК, народная артистка России Лариса Долина, ансамбли вуза «Карагод», «...
Лауреатами премии стали деятели культуры и науки России и Италии.
Билеты будут выдаваться на входе в театр перед началом концерта.
Он читал классические произведения русских писателей Александра Куприна и Константина Паустовского п...
Она рассказала о развитии учреждений культуры, о главных достижениях сферы за последние 20 лет, а та...
На сцене выступили студенты МГИК, народная артистка России Лариса Долина, ансамбли вуза «Карагод», «...
Лауреатами премии стали деятели культуры и науки России и Италии.
Одобрение топонимической комиссии города получено 3 ноября.
В этом году фестиваль посвящен 100-летию великого музыканта и педагога Даниила Шафрана.
Фестиваль открылся спектаклем «Дядюшкин сон» Национального драматического театра имени Якуба Коласа ...
Экспозиция Минкультуры России будет работать до 12 апреля 2024 года.
Впервые за 30 лет капитально отреставрированы основные залы областного музея.
Праздничный концерт посвящен дружбе, миру и взаимопониманию.
Открытие экспозиции приурочено ко Дню народного единства России.
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В концертной программе примут участие лауреаты и призеры Всероссийского конкурса вокального и инстру...
Партию Снегурочки впервые исполнит заслуженная артистка России Екатерина Первушина.
На вечере прозвучат приходившие в МХТ письма зрителей. ...
Художник Мирон Жаркевич представил работы, посвященные искусству отечественного балета.
Постановку по книге норвежской писательницы Марии Парр представили актеры из Москвы. ...
Тема «Ночи искусств» этого года в ДФО — «Взгляд в будущее».
05.11.2023