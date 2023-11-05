Сергей Гармаш выступил с благотворительным концертом в Запорожской области

05.11.2023

Сергей Гармаш выступил с благотворительным концертом в Запорожской области
Народный артист России Сергей Гармаш выступил с благотворительным концертом «И жизнь, и слезы, и любовь» во Дворце культуры им. Тараса Шевченко в Мелитополе, сообщает ТАСС.

Он читал классические произведения русских писателей Александра Куприна и Константина Паустовского под музыку струнного оркестра Юрия Башмета.

В концерте также принял участие квартет солистов Крымской государственной филармонии: Мария Маркелова, Дарья Новицкая, Оксана Фоменкова и Анна Колотыгина.

После Мелитополя литературно-музыкальный вечер пройдет на сцене ДК в городе Бердянске.


 
Фото: Pixabay.com