Ольга Любимова ответила на вопросы участников выставки-форума «Россия»

Глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова ответила на вопросы участников просветительского марафона «Знание.Первые» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.





«Наших классиков знают и читают во всем мире, крупнейшие театры выходят с афишами русских композиторов, драматургов и писателей. Это невозможно отменить и заменить», — отметила Ольга Любимова.





Глава Минкульта рассказала о развитии учреждений культуры, о главных достижениях сферы за последние 20 лет, о развитии творческого потенциала, а также о роли российской культуры в мире.





Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. В рамках мероприятия рассказывают о достижениях страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представят все 89 российских регионов.













Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой