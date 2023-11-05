Первый день выставки-форума «Россия» завершился концертом «Книга народной мудрости»

Концерт «Книга народной мудрости» прошел в первый день работы выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщается в Телеграм-канале Министерства культуры РФ.





На главной уличной сцене с театрализованной программой выступили студенты МГИК, народная артистка России Лариса Долина, ансамбли вуза «Карагод», «Братчина» и «Новые имена».





«Творческий коллектив МГИК, студенты подарили всем яркий праздник. Безусловно, гостей выставки ждет еще множество интересных мероприятий, но этот концерт явно останется в памяти надолго», — отметила Министр культуры России Ольга Любимова.

Зрители отправились в путешествие по национальным сказкам и легендам. Творческий коллектив исполнил народные песни и танцы из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.





Как ранее сообщала газета «Культура», международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. В рамках мероприятия расскажут о достижениях страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представят все 89 российских регионов.













Фото: Телеграм-канал Министерства культуры РФ