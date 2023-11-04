Названы лауреаты V международной Пушкинской премии

Лауреатами V международной Пушкинской премии стали режиссер Владимир Хотиненко, хореограф Владимир Васильев, итальянский дирижер и пианист Фабио Мастранджело и другие деятели культуры и науки России и Италии.





Церемония состоялась в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина с участием специального представителя президента РФ по международному сотрудничеству Михаила Швыдкого и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает ТАСС





Премия присуждается с 2014 года раз в два года за укрепление российско-итальянских связей и вклад во взаимопроникновение культур деятелям искусств, литераторам, исследователям. В этом году церемония была организована при поддержке Минкультуры России и Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.





Кроме Фабио Мастранджело, который дирижирует сразу несколькими оркестрами в России, среди итальянцев была отмечена профессор государственного университета города Бергамо Орнелла Дискачати в номинации «Литература». В номинации «Научные работы. Переводы» премии удостоилась итальянка Марта Валери из Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова и политолог, дипломат, переводчик Леонид Попов, автор перевода книги известного итальянского журналиста Индро Монтанелли об истории Рима.





С момента учреждения премия присуждалась четыре раза, ее лауреатами в разные годы становились режиссер Андрей Кончаловский, актер Сергей Безруков, скульптор Зураб Церетелли, а также поэты, литераторы, преподаватели, переводчики, художники, музыканты из России и Италии. До этого года церемонии награждения проходили в Риме.