Строящийся государственный драматический театр «Грань» станет центром новой площади Искусств в Новокуйбышевске, сообщает «Российская газета».





Одобрение топонимической комиссии города получено 3 ноября.





В городе на протяжении многих лет проходят: Детская музыкальная Академия под патронатом Юрия Башмета, всероссийский театральный фестиваль «ПоМост», а с 2018 года и фестиваль «Золотая Маска» в Новокуйбышевске (первом из малых городов России).





Как пояснил худрук «Грани» Денис Бокурадзе, именно вокруг этой территории образуется культурное пространство. Это и детская музыкальная школа имени Юрия Башмета, и библиотека, и храм «Умиление» с творческим пространством, и художественная галерея «Виктория». А в скором будущем свои двери откроет театр «Грань».





«Если идея будет одобрена, театр «Грань» будет находиться по адресу: площадь Искусств, 1. Территорию благоустроят и адаптируют для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Будет много лавочек, зелени, два фонтана. Новая страница истории города не нарушает, а соседствует с той историей, которая есть сегодня», — отметил Денис Бокурадзе.









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